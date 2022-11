Tu sì que vales, clamoroso Mingardi: "Come spenderò i 100mila euro"

29 novembre 2022 a

Marco Mingardi, il vincitore dell'ultima edizione del talent show Tu sì que vales in onda il sabato sera su Canale 5, si è raccontato in una inedita intervista alla rivista settimanale Tv Sorrisi e Canzoni. Il cantante e imitatore, che è stato premiato con 100 mila euro in gettoni d'oro, ha svelato un po' di curiosità sui suoi progetti futuri, ma anche sul suo rapporto con Maria De Filippi, al timone della squadra dei giudici. Il percorso che lo ha portato alla vittoria è stato piuttosto bizzaro, se non controcorrente. Mingardi, infatti, era stato eliminato ma era riuscito ad eccedere alla finale tramite un ripescaggio che, a suo dire, ha del miracoloso.

"Qualcuno mi ha dato un aiuto da lassù. Penso a tutte le persone che non ci sono più, come mio papà Alessandro che ho perso a causa di un incidente quando avevo 9 anni e che mi ha lasciato un vuoto enorme. Ma sento sempre la sua presenza accanto a me” ha commentato Mingardi, con grande nostalgia. Ma la sua vittoria, in realtà, è legata a qualcosa di molto più concreto e "terreno", ovvero le sue grandi capacità come imitatore di voci. Una tecnica affinata puntata dopo puntata, che la De Filippi ha particolarmente apprezzato. E proprio a proposito dell’atteggiamento iniziale che la giudice aveva avuto nei suoi confronti, Mingardi ha avuto modo di riconoscere i propri errori: “Mi sono riguardato tante volte. Aveva ragione lei. Non ero io, ero troppo carico. Prima di esibirsi ho atteso a lungo e la tensione era altissima, quindi quando è stato il mio turno volevo spaccare tutto. Però ho esagerato. E sono stato antipatico anche a me stesso. Non sono così, chiedo scusa a tutti. Le critiche dei giudici mi hanno aiutato. Voglio continuare a migliorare e a imparare. Ora sta accadendo quello che ho sempre sognato: la gente capisce quello che voglio comunicare quando canto.”

Sempre parlando della De Filippi, inoltre, il vincitore di Tù si que vales ha avuto modo di fare un’altra precisazione. Tra i suoi sogni nel cassetto da realizzare nell’immediato, infatti, c’è quello di prendersi un caffé con la conduttrice tv. “Non ho ancora avuto modo di ringraziarla e abbracciarla” ha rivelato Mingardi. Per quanto riguarda i piani futuri, invece, la somma vinta gli permetterà di togliersi diverse soddisfazioni. Molte di esse, tra l’altro, sono legate alla famiglia e agli affetti, ma anche a progetti caritatevoli.