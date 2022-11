Ballando con le Stelle, il retroscena su Iva Zanicchi: "Com'era sul palco"

Francesco Fredella 29 novembre 2022 a

Iva Zanicchi, sicuramente, sta facendo un grande sforzo. L'aquila di Ligonchio, tra le concorrenti di Ballando con le stelle, ha avuto qualche problema. Stavolta racconta tutto a Storie italiane, il programma di Rai 1 condotto da Eleonora Daniele. In studio c'è anche Virginia, nipote di Iva Zanicchi. La conduttrice manda in onda un servizio di Mario Acampa, inviato ricco di talento. La nipote rivela: “Sabato sera ha ballato sotto antidolorifico…”. Iva, insomma, avrebbe avuto grossi problemi, ma in ogni caso riesce ad arrivare alla semifinale. Poi grande focus sulla parola, impronunciabile, di Selvaggia Lucarelli: quel termine squallido non piace a Mariotto, che litiga con la giornalista. Per lei, si dice, potrebbe traballare la sedia in giuria a Ballando con le stelle.

“Se si vuole vedere il doppio senso, la barzelletta diventa squallida”, dice ancora Iva Zanicchi. Non ha bisogno di giustificarsi. “Comunque devo stare più attenta”, continua. “Sono qui per far ridere! Ieri ho passato la giornata a piangere, perché è stato l’anniversario di morte di mio fratello, non posso rompere le pa**e ai telespettatori con i miei problemi”.

Tutto vero. Ma a Storie italiane spuntano anche un po' di retroscena su Ballando con le stelle. Ema Stokholma, ad esempio, avrebbe sentito la Barale dare ragione a Selvaggia Lucarelli, che non avrebbe giudicato positivamente la sua esibizione con Angelo Madonia. E Paola puntualizza: “Non l’ho fatto contro Ema, volevo solo capire perché io sono stata eliminata dopo essere stata definita moscia e con poca energia, mentre in un’altra situazione un ballo moscio è stato invece apprezzato”. Infine, questa mattina Guillermo Mariotto, presente in studio, non ha escluso la possibilità che i ripescaggi in vista della finale possano essere due, ricordando: “Qualche volta in passato è successo”.