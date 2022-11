Tu si que vales finisce in disgrazia: "Raccomandato", "Sei il nulla"

20 novembre 2022 a

Cala il sipario sull'edizione 2022 di Tu si que vales, il varietà del sabato sera in onda su Canale 5. E si chiude - sabato 19 novembre - con la vittoria in finale di Marco Mingardi, che ha battuto la concorrenza di altri 15 performer incassando 100mila euro in gettoni d'oro.

Peccato però che la vittoria di Mingardi non abbia convinto gran parte del pubblico. Tanto che sui social è esplosa la protesta. E non solo per il fatto che la diretta è terminata all'1.40, ma soprattutto perché il verdetto della giuria da molti non è stato affatto condiviso.

Su Twitter, in particolare, si è riversato il malcontento: "Raccomandato", "Ha vinto il nulla", "Hanno fatto vincere uno che manco era arrivato in finale", sbottavano gli utenti nei cinguettii, e in quest'ultimo il riferimento è al fatto che Mingardi sia stato in precedenza ripescato. Insomma, per Tu si que vales la stagione avrebbe potuto concludersi in modo migliore.