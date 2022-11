X-Factor, "quando il sangue esce da una donna...": agghiacciante, Fedez basito

25 novembre 2022 a

Siamo a X-Factor, il programma in onda su Sky Uno, che procede a passi svelti verso la finalissima dell'8 dicembre. E nella puntata del 24 novembre, Dargen D'Amico si è prodotto in una battuta semplicemente agghiacciante.

Tutto nasce da un commento ironico di Francesca Michielin, la quale ha detto che il pubblico a casa vuole vedere scorrere il sangue tra gli artisti in gara. In senso metaforico, ovviamente. Ma Dargen sfrutta la battuta della Michielin a modo suo, e rilancia: "Dobbiamo rispettare queste regole perché da casa vogliamo il sangue. Non amo il sangue, a parte quando esce da un punto particolare della donna". Come detto, semplicemente agghiacciante.

Ovvio e scontato il gelo in studio, in particolare Fedez appariva davvero spaesato. A quel punto ha provato a rompere il ghiaccio Ambra Angiolini: "Io adesso non ce le ho più...". Bene ma non benissimo. Ma tant'è, show must go one. Per inciso a fine puntata è stata eliminata Joélle, della squadra di Rkomi, e sono stati eliminati anche i Disco Club Paradiso, i quali non sono riusciti ad imporsi nel ballottaggio contro i Tropea, il tutto per la gioia della Angiolini, tutor e allenatrice di questi ultimi.