Sabrina Ferilli sconvolta, Maria De Filippi in studio conciata così

20 novembre 2022 a

a

a

Una Maria De Filippi mai vista, quella che ha stupito tutti alla finalissima di Tu si que vales, in onda sabato 19 novembre su Canale 5. La conduttrice infatti ha improvvisato una sfilata sulle note di Beat It, il celebre brano di Michael Jackson.

Ma non è tutto. La De Filippi infatti ha danzato travestita da Giovannino, il personaggio-chiave del varietà. Un'esibizione che come detto ha stupito lo studio così come le persone a casa: sui social un diluvio di commenti, molti dei quali ironici.

"Sabrina Ferilli brava ad aprire le gambe". Sconcerto: sapete chi è che l'ha insultata? Qua viene giù Mediaset

La più stupita di tutti, però, era Sabrina Ferilli. L'attrice romana infatti è rimasta letteralmente impietrita di fronte alla performance della De Filippi. "Ma è Maria? No! Sì, ma è impazzita", ha commentato la Ferilli. Già, perché in effetti, una Maria De Filippi così e con quei panni, probabilmente non la avevamo mai vista davvero.