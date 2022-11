Ballando, Manuela Arcuri: "Suor Cristina? Cosa ho visto dietro le quinte"

30 novembre 2022 a

Manuela Arcuri ha deciso di parlare e di raccontare cosa ha visto a Ballando con le stelle, quando Cristina Scuccia, ex Suor Cristina, era protagonista del talent show di Rai Uno. L'attrice infatti è rimasta molto colpita dalle parole dell'ormai ex suora che di fatto non ha nascosto a Verissimo la sua felicità per il ritorno a una vita diversa e lontana da quella di un convento.

Le rivelazioni di Manuela Arcuri offrono uno sguardo diverso sulla vicenda di Cristina Scuccia, un punto di vista differente che forse spiega qual è stato il percorso che l'ha portata a un cambiamento così radicale nella sua vita privata. Manuela Arcuri ha affermato: "Non me l’aspettavo proprio sono rimasta senza parole, anche se era una Suora sembrava molto estrosa con grande verve, molto artistica che le piaceva cantare e ballare".

Poi ha aggiunto: "Io l’ho vissuta in studio dietro le quinte di Ballando, l’ho vista sempre con l’abito da suora". Parole chiare che lasciano intendere come Suor Cristina fosse sospesa tra la sua vita sul palco e quella rigida in convento. Ora ha finalmente trovato la sua strada e di fatto Cristina Scuccia sta vivendo forse la pagina più importante della sua esistenza: quella in cui ha riconosciuto qual è il sentiero che fa al caso suo e a quanto pare non ha più voglia di abbandonarlo...