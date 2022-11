Cristina Scuccia, la confessione privata: "Quella volta con i miei colleghi"

Francesco Fredella 30 novembre 2022 a

a

a

Non chiamatela più Suor Cristina. Si tratta di un'altra vita, che non le appartiene più (ma che, al tempo stesso, non rinnega). Cristina Scuccia - che tutti abbiamo conosciuto a The Voice grazie ad una voce unica che l'ha fatta vincere - si è spogliata degli abiti da suora. La sua prima intervista a Verissimo, tra scalpore e curiosità ne hanno parlato tutti i giornali. Ora si è raccontata in una lunga intervista a Tv Sorrisi e canzoni. “Quando lavori con dei colleghi in qualche modo scoprono chi sei: è bastato che cercassero il mio nome su Instagram…Quello è stato un altro momento decisivo. Mi sono chiesta: mi licenzio o vado avanti? Loro mi hanno conosciuto al di là di tutto e hanno una sorta di protezione nei miei confronti”, ha detto.

L'ex suora è andata a ballare in discoteca con i suoi nuovi amici. E ha detto di aver scoperto il valore dell'amicizia. Poi ha parlato del rapporto con le Orsoline: “Tra noi c’è un grandissimo affetto. Sono state la mia famiglia, sono persone importantissime per me. Mi hanno lasciata andare consapevoli della mia felicità”.



Insomma, Cristina Scuccia - che presto potremmo vedere in tv (chissà se Alfonso Signorini non abbia messo già gli occhi su di lei) - pensa al futuro. “Ora sono focalizzata su di me”, ha detto. "Poi quando l’amore arriva ti travolge. Ma al momento sto cercando di capire chi sono e di trovare stabilità”. La sua storia ha suscitato molta curiosità e anche un pizzico di clamore.