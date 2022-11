Iva Zanicchi dà scandalo: "Nel bagno dell'aereo". Proprio quello

30 novembre 2022 a

Sempre e comunque sopra le righe, Iva Zanicchi, la mitica protagonista di Ballando con le Stelle, il programma condotto da Milly Carlucci su Rai 1 dove ogni sabato sera l'aquila di Ligonchio dà scandalo con le sue barzellette e i suoi racconti a luci rosse. E non cambia registro neppure in una intervista a DiPiù, dove la cantante si racconta senza freni.

E un episodio su tutti fa scalpore e rumore. La Zanicchi, senza alcuna ritrosia, infatti confessa: "Una volta ho fatto l’amore nel bagno di un aereo. Con mio marito stavamo andando in Sudafrica, era notte e guardandoci negli occhi abbiamo capito di avere voglia di stare insieme". E insomma, via fino al bagno. E il resto... è storia.

Dunque Iva snocciola anche alcuni dettagli: "Prima sono andata io in bagno, subito dopo mi ha raggiunto lui". Tutto pianificato alla perfezione. Quindi ha anche aggiunto di avere avuto il primo rapporto a 26 anni. Ne aveva già parlato a Oggi è un altro giorno, il programma di Serena Bortone in onda su Rai 1, dove spiegò: "La mia prima volta è stata orribile, ho pensato che sarebbe stato meglio se fossi rimasta vergine a vita".

Nell'intervista a DiPiù, l'aquila di Ligonchio ha poi aggiunto di essere molto felice per aver visto dal vivo il piccolo Leonardo, figlio di Samuel Peron e della sua compagna Tania Bambaci: "Chiedo da tempo di vederlo ma non me lo fa conoscere", aveva recentemente scherzato su Rai 1. Ora, finalmente, lo ha conosciuto: "Samuel e Tania mi hanno fatto tenere Leonardo in braccio", ha aggiunto Iva Zanicchi.