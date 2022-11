Mara Venier a Domenica in? Ufficiale, cosa accadrà nella nuova stagione

30 novembre 2022 a

Mara Venier, che ha trascorso una breve vacanza a New York con la sua famiglia e gli amici più stretti, è pronta a tornare a condurre Domenica in il 4 dicembre che andrà in onda in formato ridotto (dalle 14.00 alle 15.00) per lasciare spazio ai Mondiali di calcio. Ma non solo. Zia Mara sarà la presentatrice del programma domenicale di Rai uno anche nella prossima edizione. A lanciare la notizia è stato il settimanale Chi. "Mara confermata! Tra tanti dubbi sul palinsesto ballerino della Rai, una certezza c’è ed è Mara Venier", scrive la rivista diretta da Alfonso Signorini.

Da parte sua la Venier che ogni anno dichiara che sarà l'ultimo, non conferma e non smentisce. Ma ormai è ufficiale: sarà ancora lei la regina della domenica pomeriggio dell'ammiraglia Rai.

Quest'anno poi ha fatto il record di edizioni di Domenica In condotte e Mara, a 72 anni, sembra non voler proprio andare in pensione, per la gioia del suo affezionatissimo pubblico. Ogni domenica pomeriggio quindi, anche per l'anno prossimo, i suoi fan la troveranno nello studio di Domenica in. "Sarà alla guida di Domenica In anche il prossimo anno”, si legge nella rubrica Chicche di gossip di Chi : "Nessuno spazio a telemercato e fantasie tv”.