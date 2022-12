Lorenzo Biagiarelli gela la Clerici: "Non so di cosa parlate"

02 dicembre 2022 a

a

a

Lorenzo Biagianelli è il fidanzato di Selvaggia Lucarelli, ex concorrente di Ballando con le stelle. Di lui, e anche di lei, si parla ancora dopo l'espulsione nel programma di Milly Carlucci che ha saputo mettere un po' di pepe in questa edizione.

"Colpa di Selvaggia se Lorenzo Biagiarelli...". La bomba (vip) su Ballando

Lorenzo è tornato in tv a È Sempre Mezzogiorno, il programma di Antonella Clerici. Ma in diretta spunto un certo, strano, snobismo dello chef che durante una conversazione - quando si parla di Blanco - dribbla alla grande. Possibile che non sappia per davvero chi fosse il cantante che ha vinto Sanremo in coppia con Mahmood? Secondo una parte degli utenti della Rete sarebbe un comportamento snob. "Non so di cosa state parlando. Dopo gli Spandau Ballet la mia radio si è spenta. A gennaio 1990 la mia radio si è rotta", dice. Lui è nato nel 1989, quindi ha smesso di ascoltare musica dopo di Spandau Ballet quando aveva solo due mesi? Magari Lorenzo non sa che la radio, mezzo che non muore mai e sempre verde, "passa" anche i grandi successi del passato. Insomma quel genere di musica che piace proprio a lui. Più che una mezza verità, sembra un modo snob per rispondere alla conduttrice. Che non gli fa onore e che non fa sorridere nessuno.

La rissa durante la pubblicità, tam tam impazzito a Ballando: "Selvaggia Lucarelli se ne va"

Eppure a Ballando con le stelle ha dimostrato grande talento. Ma è stato escluso. Questo fuoriprogramma, a quanto pare, non è andato giù alla Lucarelli che nell'ultima puntata ha litigato di brutto con Mariotto (quest'ultimo l'ha accusata di essere "una scimmia arrabbiata", una frase che avrebbe potuto evitare). Ma cosa sta succedendo a Ballando con le stelle? Alcune coppie si giocheranno il rientro nella trasmissione: Biagiarelli (in tandem con Anastasia Kuzmina), Marta Flavi – Simone Arena; Giampiero Mughini – Veera Kinnunen; Paola Barale – Roly Maden; Luisella Costamagna – Pasquale La Rocca; Dario Cassini – Lucrezia Lando.