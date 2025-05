Jannik Sinner, la frase sfuggita prima della finale con Alcaraz: "Un test, così..."

Jannik Sinner, numero uno al mondo, si appresta a sfidare Carlos Alcaraz nella finale degli Internazionali di Roma, un traguardo storico per un italiano dopo 48 anni dall’ultima finale di Adriano Panatta. Durante la conferenza stampa post-semifinale, vinta contro Tommy Paul, Sinner ha rivelato un indizio sul suo grande obiettivo stagionale, passato quasi inosservato. Ha descritto il match contro Alcaraz come un banco di prova cruciale in vista dei prossimi Slam, utili per valutare il proprio livello e individuare margini di miglioramento. Nonostante una vescica al piede che lo affligge da alcune partite, Sinner è determinato a dare il massimo.

Ha sottolineato l’importanza di affrontare Alcaraz prima dei due Slam principali, Roland Garros e Wimbledon, considerandoli i tornei chiave della stagione. Il suo vero sogno, lasciato trapelare con sincerità, è conquistare tutti e quattro i Major: Australian Open, Roland Garros, Wimbledon e US Open. Dopo Roma, il focus si sposterà sui preparativi per questi eventi.