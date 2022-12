Ballando, Carolyn Smith: "Perché ho sbottato con Milly Carlucci"

02 dicembre 2022 a

“Liti mai, screzi neppure. Una sola volta, anni fa, è capitato un battibecco in diretta”: Carolyn Smith ha raccontato un episodio del passato riferendosi a Milly Carlucci, conduttrice di Ballando con le Stelle su Rai 1. Il motivo? “Una cosa che a mio avviso non era stata colta nel modo corretto – ha spiegato la giurata in un’intervista a Gente -. Ero senza voce quella sera, ma per sbottare ricordo che mi era tornata”.

La situazione, però, non degenerò proprio grazie alla reazione tranquilla della Carlucci: “Ha saputo riportare la quiete. Imparo molto dal suo modo di porsi davanti ai problemi, dalla sua capacità di risolverli senza fomentarli. Affronta tutto con educazione e tranquillità, è un insegnamento continuo per me che sono così fumantina”, ha raccontato ancora la Smith, una dei giurati del talent di Rai 1.

Intanto manca sempre meno alla fine di questa edizione di Ballando, che sta andando avanti tra mille polemiche e tensioni. Tensioni che vedono al centro soprattutto Selvaggia Lucarelli, altra giurata del programma. Nella puntata andata in onda la settimana scorsa, la giornalista è stata attaccata da Mariotto per aver definito “squallide” alcune uscite di Iva Zanicchi, una delle concorrenti di quest'anno.