Ballando, Selvaggia sbraita con Carolyn Smith: "Non usare l'imperativo". Lei la umilia

03 dicembre 2022 a

a

a

Clima tesissimo a Ballando con le stelle tra Selvaggia Lucarelli e Carolyn Smith. Nell'ultima puntata che è andata in onda. causa Mondiali del Qatar, ieri sera venerdì 2 dicembre, le due giurate si sono lanciate pesantissime frecciate per tutta la serata. La giornalista dopo aver ascoltato i suoi commenti all’esibizione di Iva Zanicchi e Samuel Peron, ha sbottato: "Non parli sul ballo? Devo giudicare io sui passi di danza?". "Ho già detto tutto", ha ribattuto Carolyn Smith.

"Prima che iniziamo...". Ballando, la frase-terremoto di Matano: chi asfalta

Tra le due cala il gelo. Ma non è l'unico momento di scontro. Dopo la performance di Tove Villfor ed Alessandro Egger, infatti, la coreografa-giurata ha commentato: "Vorrei ricordare che la danza non è solo passi, perché si parla troppo spesso di passi. La danza è fatta anche di emozioni, intesa, complicità". Parole che hanno fatto infuriare la Lucarelli: "Volevo dire a Carolyn che se le dico una cosa può anche rispondere volendo, non aspettare cinque minuti per poi fare un monologo".

"Ecco la verità": flop su Rai 2? Staffelli inchioda la D'Amico

Quindi Carolyn Smith ha perso la pazienza e ha replicato: "Non era riferito a te, vai avanti" e la fidanzata di Lorenzo Biagiarelli ha ribattuto visibilmente innervosita: "Non usare l’imperativo con me". "Ti chiedo umilmente scusa perché non ho ancora migliorato il mio italiano", ha replicato la coreografa.