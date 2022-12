Ballando, dramma in diretta per Rosanna Banfi: "Non voglio che mia madre mi veda"

03 dicembre 2022 a

Momento di grande commozione durante a seconda semifinale di Ballando con le stelle che è andata in onda venerdì 2 dicembre per i mondiali di calcio in Qatar. Rosanna Banfi ha parlato della malattia della madre Lucia che è affetta da Alzheimer. "Un giorno accadde che diventò scordarella…", dice senza più riuscire a trattenere le lacrime: "Non volevo piangere perché non voglio che mia mamma mi veda e poi mi chiede perché hai pianto? Purtroppo ha questa cosa che non voglio nominare che si dimentica tutto. Oggi finisce un giorno e domani si ricomincia da zero.”

Per Rosanna Banfi sua mamma Lucia è stata un esempio e un grande punto di riferimento. Una donna moderna, buona: "Viaggiavamo con treni scassati per raggiungere papà e vedevo queste ragazze con le piume in testa… Mia madre invece sembrava piccola e semplice, col suo cappottino, ma era tosta e bravissima", racconta. E aggiunge: "è stata una mamma modernissima. Un giorno mi portò dal ginecologo per stare sicura, per la pillola, è stata il nostro perno e come dice sempre mio padre è la piccoletta che ci comanda tutti.”

Quindi sempre più commossa Rosanna Banfi rivela: "Sono dispiaciuta perché vado di meno a trovarla, perché non riesco a dirle le cose che vorrei dirle, ci sono tante problematiche. mamma era bella, ora è una bella vecchietta". Un racconto che ha commosso tutti, anche la giuria.