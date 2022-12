Ballando, Iva Zanicchi choc a microfono aperto: "Mi eccito"

03 dicembre 2022 a

a

a

Iva Zanicchi show. È la cantante la vera protagonista di Ballando con le Stelle. Nello show di Rai1 la Zanicchi non smette di far sorridere e dividere. L'ultima? Alcune battute riferite nella puntata di venerdì 2 dicembre. Qui Samuel Peron, il ballerino che fa coppia con l'artista, è stato sostituito con Lino Samuelino, un pupazzo con il suo volto. Uno scherzo proprio indirizzato alla Zanicchi che non si è sottratta al gioco.

"Solo il mio fidanzato": Selvaggia sbrocca e accusa, caos a Ballando

E così, chiamata sul palco da Milly Carlucci, la sfidante è arrivata scalza e nel frattempo le è stato legato addosso il pupazzo. Immediata la battuta a luci rosse: "No ti prego, mi eccito", ha detto la concorrente prima di iniziare la performance. E ancora: "Guarda è moscio, completamente moscio. Mi ha impedito di ballare discretamente". Poi la Zanicchi ha voluto raccontare al pubblico una barzelletta che ha mandato su tutte le furie Selvaggia Lucarelli.

"Che razz..."? Selvaggia Lucarelli denuncia Mughini: altre ombre su Ballando | Video

"Stasera la barzelletta era forse la peggiore che abbiamo sentito. Quando io dico e utilizzo quell’aggettivo che tanto ha scandalizzato i miei colleghi, ‘squallido’, non lo utilizzo per te come persona, lo utilizzo per quello che vedo e sento in alcuni momenti. La barzelletta di stasera era squallida, lo ribadisco, è un concetto che non ritiro e mi dispiace perché tu sei molto altro", è stato il suo lungo sfogo,