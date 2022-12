Ballando, Dario Cassini sconvolge tutti: "Quanto ho perso"

04 dicembre 2022 a

Non amatissimo dai giudici, con immancabile polemica con Selvaggia Lucarelli. E pure al centro di qualche attrito con la sua partner Lucrezia Lando. Eppure Dario Cassini, attore e comico, è stato uno dei protagonisti di Ballando con le stelle, apprezzato dai telespettatori ed eliminato dopo sei puntate (ma ancora in attesa di ripescaggio).

Intervistato dal settimanale Visto, il 55enne ha rivelato: "Partecipare a Ballando per me è stata una scommessa personale, conoscevo Milly Carlucci già da qualche anno ma non avevo una forma fisica adatta. Ero diventato grosso, non mi piacevo e ho perso 18 chili con qualche deroga nell’ultimo periodo". Insomma, uno sforzo fisico che lo ha ripagato sotto almeno due punti di vista: quello della salute e quello professionale, visto che l'avventura sul palco del reality vip di Italia 1 fa curriculum e regala sempre nuove prospettive.

"Grazie a Ballando - conferma non a caso Cassini - ho continuato a dimagrire. Guardando la mia insegnante Lucrezia Lando ho capito quanto sia importante il sacrificio, a 55 anni vedo il mio corpo cambiare grazie a un allenamento quotidiano". "Sono grato al pubblico - continua -, per la giuria dovevo uscire già alla prima puntata. Sono arrivato alla sesta puntata proprio grazie alla gente che segue il programma da casa. Per me è stata una grande esperienza, in termini di fatica soprattutto".