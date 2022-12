Francesca Cipriani, dramma al matrimonio: che le ha dato buca

04 dicembre 2022 a

Una raffica di assenze vip ha funestato il matrimonio tra Francesca Cirpriani e Alessandro Rossi. La più pesante è stata quella di Alfonso Signorini, direttore di Chi e conduttore del Grande Fratello Vip che con la Cipriani ha un rapporto professionale e umano strettissimo. Ma Signorini, dopo aver accettato l'invito (sarebbe dovuto essere niente meno che testimone della sposa insieme alla sorella di quest'ultima) ha dato forfait all'ultimo, senza dare spiegazioni.

A scriverlo sui social è stato l'influencer Amedeo Venza, generando ovviamente un piccolo tsunami di gossip. La presenza di Signorini all'evento andato in scena sabato era data per certa, con tanto di nome del direttorissimo scritto sui cartoncini-regalo dati agli ospiti, ma qualcosa è andato storto. "Alfonso Signorini è il testimone di nozze di Francesca Cipriani, ma non lo abbiamo ancora visto. Il caso si infittisce", scrive sibillino Venza tra le sue Stories. A sostituire il conduttore del GfVip è stato alla fine Giucas Casella.

Assenti al matrimonio tra la procace showgirl e l'imprenditore romagnolo anche Katia Ricciarelli, che avrebbe dovuto cantare nella Basilica di San Bartolomeo all’Isola. In questo caso ci sarebbe una motivazione ufficiale: problemi di voce. "Katia Ricciarelli doveva cantare in chiesa ma ha declinato l’invito dicendo che era senza voce", ha spiegato ancora Venza, presente all'evento glamour, suggerendo però che si sia trattato di una scusa. E ha dato buca alla povera Cipriani anche un altro ex gieffino, Manuel Bortuzzo, pare per non creare imbarazzo visto la presenza della sua ex Lulù Selassiè. Velenosa la battuta finale di Venza: "Sembrerebbe che in molti abbiano declinato l’invito e che la coppia di neo sposi abbia dovuto invitare chiunque. Anche il magazziniere dell’Eurospin".