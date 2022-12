Sanremo, Francesca Fagnani: "Come ha reagito Enrico Mentana", una sorpresa

06 dicembre 2022 a

Francesca Fagnani sarà co-conduttrice di una serata del Festival di Sanremo 2023. I dettagli non sono ancora noti, dato che la diretta interessata è stata chiamata soltanto pochi giorni fa: per lei è stata una sorpresa in piena regola, come confermato in un’intervista rilasciata a Repubblica. “Non sono ipocrita - ha esordito - è stata davvero una bella sorpresa. Amadeus prima mi ha mandato un messaggio e poi mi ha telefonato. Sono saltata per la gioia”.

La conduttrice di Belve non si aspettava di essere chiamata: “Assolutamente inaspettato. Mi sento onoratissima di sale su quel palco per una sera. Lo so che è importante, detto senza retorica. Come ha reagito Enrico Mentana? Enrico ha condiviso l’entusiasmo, era molto contento, mi ha visto lavorare tanto in questi anni. Era felice per me”. La Fagnani si è anche chiesta cosa può aver indotto Amadeus a sceglierla: “Come ha già fatto gli scorsi anni, vuole portare personalità femminili diverse. Vedo l'approdo all'Ariston come un riconoscimento del mio lavoro, per quello che ho fatto in precedenza, le inchieste e le interviste. Sicuramente per l’insieme. Oggi sono al servizio di Sanremo”.

La Fagnani che vedremo sul palco dell’Ariston sarà ovviamente diversa da quella di Belve: “Personalità sì, ma non porto a Sanremo quel modo di fare le interviste. Vedere riconosciuto il lavoro è importante. Belve non è un format che aveva una lunga storia, si è affermato su Rai 2, una rete che sta sperimentando con i social”.