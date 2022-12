Prima della Scala, Elisabetta Casellati si presenta così: un look pazzesco

07 dicembre 2022 a

La Prima della Scala, oggi 7 dicembre 2022, un evento iconico, tra i più importanti nel panorama culturale italiano. Prima e polemiche, come sempre: in scena va il Boris Godunov, ispirata al dramma omonimo di Puskin e alla Storia dello Stato russo di Karmazin. E in molti hanno puntato il dito: proprio di Russia, in questi mesi tribolati, si doveva parlare?

Presente ovviamente Giorgia Meloni, il presidente del Consiglio, che arrivando al tempio dell'opera di Milano ha commentato: "Per me è la prima volta, sono incuriosita, è una bella esperienza nuova". Presente anche Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea.

Altro caso che ha fatto discutere è quello del palco reale, destinato alle autorità: il punto è che quest'anno sono troppe, insomma il palco più ambito è in overbooking. E così, dopo lunghe discussioni, è stata trovata la soluzione: è stato aggiunto un posto, una sedia, al centro del piccolo corridoio. Mariti e mogli, così come compagni e compagne, sono stati fatti slittare in seconda fila. I ministri distribuiti tra i palchi.

E come sempre alla Prima della Scala, i riflettori sono puntati anche sul look dei vip e delle autorità che animano l'appuntamento. E tra le soluzioni stilistiche che hanno più colpito c'è quella di Maria Elisabetta Casellati, ex presidente del Senato e oggi ministro per le Riforme Istituzionali. Si è presentata con un lungo abito blu con fantasie bianca e degli orli di pizzo bianco. Elegantissima e anche un pizzico eccentrica. E come dimostrano le foto, gli occhi erano tutti su di lei.