Prima della Scala, clamoroso: chi arriva a sorpresa. Silvio Berlusconi che dice?

Un evento che è il simbolo di Milano e della cultura italiana. Si parla della Prima della Scala, sempre al centro di attenzioni e polemiche, in scena oggi, mercoledì 7 novembre, al teatro di Milano. Sul palco ecco il Boris Gundanov diretto da Riccardo Chailly, opera russa e per questo criticata. Critiche però zittite anche dal più insospettabile degli insospettabili: Sergio Mattarella, il Capo dello Stato accolto da una lunga standing-ovation sul palco reale, dove si è seduto al centro.

Ma oltre all'opera, lo spettacolo, l'attenzione per gli abiti e l'eleganza di autorità e vip. Hanno colpito i look di Chiara Bazoli e Alessandra Mastronardi, rispettivamente moglie del sindaco di Milano, Beppe Sala, e celebre attrice televisiva. Entrambe provocanti e sexy, soprattutto la Mastronardi, con una profondissima scollatura che ha fatto sognare i fan e gli italiani, e che soprattutto ha attirato l'attenzione un po' di tutti.

Tra i politici presenti ovviamente Giorgia Meloni, Ignazio La Russa - seconda carica dello Stato -, Attilio Fontana - governatore della Lombardia - e Beppe Sala, sindaco di Milano. Molti i ministri, distribuiti sui palchi.

Ma tra gli arrivi per la Prima della Scala c'è stata anche una sorpresa, attimi di stupore. Non un politico, ma un ex politico, sparito dai radar da tempo. Presente infatti anche Angelino Alfano, il più classico dei "a volte ritornano". L'ex ministro della Giustizia, prima berlusconiano e poi indipendente (avventura che ha segnato la fine della sua avventura politica) si è infatti presentato al teatro. Anche lui elegantissimo, eccolo con abito nero e occhiali. E per Alfano il tempo sembra quasi essersi fermato: uguale identico, o quasi, ai tempi in cui lo vedevamo in Parlamento. E chissà se a Silvio Berlusconi ha fatto piacere rivederlo...