Prima della Scala, Accorsi contro Meloni: "Siamo a zero"

La prima della Scala è un'occasione mondana dove svilano vagonate di vip sul tappeto rosso. E anche in questa prima 2022 la tradizione è stata rispettata. Cantanti, attori e chi più ne ha più ne metta, hanno affollato l'ingresso del teatro tra i flash dei fotografi.

Ma la Prima è anche un'occasione spesso per rendere pubbliche alcune istanze di alcuni settori o magari improvvisare proteste davanti al teatro. E quest'anno dopo il blitz degli ambientalisti a smuovere le acque sono arrivate le parole dell'attore Stefano Accorsi che di fatto ha puntato il dito contro il premier Giorgia Meloni e la sua manovra.

Accorsi ha parlato al Corriere.it commentando anche i provvedimenti presi per il comparto dello spettacolo. E le parole di Accorsi sono dure: "a Prima della Scala è una serata importante, dimostra quanto in Italia la cultura abbia un peso specifico importante ed è bene ricordarselo anche nella legge di Bilancio, quest’anno se ne sono dimenticati". Poi ha aggiunto: "Il Parlamento aveva parlato di indennità di discontinuità per i lavoratori dello spettacolo che hanno già tanto sofferto. Una categoria ampia di attori ma anche di maestranze specializzate. Però nella Finanziaria non c’è traccia di fondi". Lo sfogo dell'attore farà certamente discutere.