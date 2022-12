Elodie a Sanremo? "Negli ultimi tempi...", la voce bomba

08 dicembre 2022 a

a

a

Elodie è una delle big più attese che sarà in gara al Festival di Sanremo 2023. È sicuramente da apprezzare il fatto che abbia deciso di mettersi in competizione, tra l’altro in un’edizione piena zeppa di altri artisti che possono tranquillamente puntare alla vittoria. Nel frattempo Alberto Dandolo sul settimanale Oggi ha riportato un’indiscrezione che riguarda proprio Elodie: “Negli ultimi tempi sembra cambiata”.

"Sono molto offeso": sgarbi di Amadeus alla Ferragni, la furia di Fedez

Diverse fonti hanno confidato al giornalista che la cantante nata ad Amici sarebbe meno aperta: un cambiamento che viene ricondotto con ogni probabilità alla relazione in corso con Andrea Iannone. “Non è più la ragazza semplice e spontanea che abbiamo conosciuto”, è la confessione fatta a Dandolo da alcuni amici di Elodie. Recentemente lei e Iannone sarebbero stati visti in un noto locale milanese “scortati come due star” e soprattutto avrebbero rifiutato “di assecondare qualsivoglia richiesta di selfie e contatti da parte di alcuni ammiratori”.

"Come ha reagito Mentana": Sanremo, la sorprendente rivelazione della Fagnani

“Molti amici storici della cantante romana - scrive Dandolo - attribuiscono la metamorfosi proprio alla frequentazione con Iannone”. Tra i due la storia d’amore sembra andare nel migliore dei modi: partita un po’ in sordina verso la fine dell’estate, la coppia è uscita allo scoperto e adesso viene descritta come “inseparabile”, nonché reduce da una breve ma intensa fuga romantica a Madrid.