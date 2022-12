Attilio Romita, l'ex Tg1 travolto da una foto: "Io ti amavo ma..."

09 dicembre 2022 a

Non si ferma la crisi coniugale tra Attilio Romita, ex volto del Tg1 e la moglie. Il giornalista avrebbe detto, all'interno della casa del Grande Fratello, di essere attratto da Sarah. Parole che hanno scatenato il finimondo a casa Romita. E così la moglie, Mimma Fusco, ha immediatamente invitato il marito ad avviare una relazione con Sarah e ha anche cambiato l'immagine del profilo sui social che la ritraeva insieme a Romita.

Raptus erotico al Gf Vip? Romita scaricato dalla sua donna in diretta

La le parole più pesanti sono arrivate via social con un commento al vetriolo: "Amavo Attilio e avevo piena fiducia in lui. Godeva della mia fiducia" Incondizionata". Probabilmente lo stesso Romita è all'oscuro di tutto dato che si trova all'interno della casa del Gf Vip.

Da qualche giorno la Fusco ha iniziato a rispondere a molti sui social, spiegando di essere convinta che la crisi scoppiata nel suo matrimonio non sia colpa di un montaggio errato da parte della regia del Grande Fratello. Secondo la donna "Attilio ama essere protagonista". A chi le ha detto di parlargli ha spiegato in modo durissimo: "Non voglio confronti". Insomma la moglie di Romita è determinata e il suo rapporto col marito sarebbe già finito. Di certo l'uscita dalla casa del Gf Vip per l'ex Tg1 non sarà certo una passeggiata...