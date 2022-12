Iva Zanicchi. stoccata a Celentano: "L'ozio padre dei vizi", scoppia il caso

09 dicembre 2022 a

a

a

Iva Zanicchi risponde ad Adriano Celentano. Il motivo? Il reddito di cittadinanza. Non è infatti passato inosservato il post del cantante sul sussidio grillino. "Chi non lavora….. non si abbandona", ha scritto riprendendo il suo celebre successo discografico. Imsomma, una chiara frecciata al governo sulla scelta di apportare modifiche rispetto al reddito di cittadinanza. Ecco allora che la collega risponde per le rime: "Come tutti - esordisce - ho un amore fortissimo per Celentano, lo amo come artista ma non è detto che ogni volta che lui ’predicà io sia d’accordo con lui. E in questo caso non lo sono: sulla difesa del reddito di cittadinanza la sua ’predicà è sbagliata".

"Così mi eccito". Iva Zanicchi sconvolge Ballando: cosa le sfugge a microfono aperto

La Zanicchi, intervistata dall'AdnKronos, precisa di essere "d’accordo nel difendere chi non ha un lavoro - premette la Zanicchi - ma sono altrettanto d’accordo con il Governo quando cerca di aiutare soltanto chi ha veramente bisogno, anche se mi rendo conto che questo è un ragionamento impopolare. Va bene ed è sacrosanto aiutare chi non lavora, ma se questi aiuti in modo sconsiderato vanno anche a ragazzi che il lavoro non lo cercano e restano a casa, magari sommando qualche lavoretto in nero al reddito di cittadinanza, allora non va bene: non si aiutano così, perché è diseducativo e si fa loro del male, perché l’ozio è il padre dei vizi".

"A qualcuno brucia sicuramente": Iva Zanicchi si scatena ancora contro la Lucarelli

D'altronde la Zanicchi non ha mai nascosto una certa stima nei confronti di Giorgia Meloni. A elezioni vinte, l'artista si è espressa così sul presidente del Consiglio: "L’ho conosciuta e la stimo, è una donna intelligente e coerente. Mi hanno chiesto se la vedrei bene a capo del governo e io ho detto di sì perché sono per le donne. Non abbiamo mai avuto una donna e forse ora è l’ora di iniziare".