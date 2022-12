Orietta Berti, clamoroso addio alla "Casa", cosa farà

10 dicembre 2022 a

Orietta Berti sarebbe sul punto di chiudere la sua breve esperienza al GfVip. La cantante, infatti, sta affiancando Sonia Bruganelli come opionionista del reality di Alfonso Signorini. La notizia è stata riportata in prima battuta da Alessandro Rosica, che sui social si fa chiamare "Investigatore Social", e poi è stata ripresa con ulteriori dettagli da Alberto Dandolo sul settimanale Oggi.

Pare, insomma, che a partire dalla prossima edizione del programma di Canale 5, le cose cambieranno. La Berti lascerà la trasmissione, ma non resterà "disoccupata" a lungo. Secondo quanto riportato da Dandolo, infatti, terminata l’esperienza a Mediaset, l'artista potrebbe tornare subito in Rai. Sul settimanale Oggi si legge che Orietta potrebbe tornare quasi sicuramente al tavolo di Che tempo che fa, la trasmissione di Fabio Fazio su Rai 3. Ma non è tutto. Perché la cantante avrebbe chiuso pure un accordo per recitare in una nota fiction Rai, ovvero "Che dio ci aiuti", anche se solo in un episodio.

"Orietta Berti, complice un lauto contratto, sta spopolando in qualità di opinionista nell’ultima edizione del Grande Fratello Vip - scrive Dandolo -. La iconica artista emiliana però avrà un ruolo come guest star in un episodio della prossima stagione della fiction di successo targata Rai1, Che Dio ci aiuti". La rivista ha rivelato che l’artista avrà un ruolo di spicco anche in un altro show: "Il prossimo anno, oltre a riprendere il suo posto al tavolo di Che tempo che fa di Fabio Fazio, si mormora che Orietta avrà un ruolo di primo piano in uno show della rete ammiraglia". Potrebbe essere scelta come giurata a Tale e quale show?