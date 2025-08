Sigfrido Ranucci indagato, insorge FdI: "La Rai tuteli la sua immagine"

Sulla notizia, rilanciata da esponenti di Forza Italia come Roberto Rosso e Maurizio Gasparri, è stato interpellato lo stesso Ranucci, che all'Ansa ha detto: "Io so solo che è stata presentata una denuncia sulla vicenda della diffusione dell'audio della telefonata con la conversazione tra Gennaro Sangiuliano e la moglie. Siamo tranquilli , abbiamo semplicemente dato la notizia che il contratto di Maria Rosaria Boccia era stato bloccato in seguito a quella telefonata".

"Non possiamo restare indifferenti di fronte alla notizia che il conduttore della trasmissione televisiva Report, Sigfrido Ranucci, e il giornalista Luca Bertazzoni sarebbero stati indagati per il reato di interferenze illecite nella vita privata per la diffusione di un audio relativo alla vicenda della signora Maria Rosaria Boccia": lo hanno dichiarato i componenti di Fratelli d'Italia della Commissione Vigilanza Rai.

"Fermo restando il rispetto per l'azione della magistratura e che si è condannati soltanto alla conclusione del procedimento giudiziario, non possiamo però non interrogarci sulla qualità del giornalismo offerto, non solo in questa occasione, dalla trasmissione Report - hanno proseguito da FdI -. Il servizio pubblico, finanziato con il canone dei cittadini, non può scadere nella ricerca morbosa del gossip, andando a scavare nella vita privata delle persone, pur di alzare lo share, meglio ancora se a farne le spese sono esponenti del governo Meloni. Chiediamo, pertanto, ai vertici Rai di valutare l'adozione di dovuti provvedimenti nel rispetto dei contribuenti e per la tutela dell'immagine della tv pubblica".

Ranucci, in ogni caso, ha detto che "non mi è arrivato ancora nessun avviso dalla procura e qualora arrivasse si tratterebbe solo di una delle tante indagini avviate contro Report. Ho da sempre fiducia nella magistratura e nella giustizia. Proprio oggi il Tribunale di Roma ha archiviato la denuncia di Ciavardini e De Angelis nei nostri confronti. Sarebbe interessante capire come hanno avuto la notizia Rosso e Gasparri. Strano che si siano accorti solo adesso dell'esistenza di una denuncia. Ricordo anche che la procura ci ha chiesto gli audio inediti sulla vicenda, anche quelli relativi a Gilioli, perché c'è un'utilità dal punto vista investigativo".