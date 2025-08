Sigfrido Ranucci, piagnisteo contro la Rai a teatro: "Vita condizionata per sempre"

Guai però a fargli notare la sua avversione per l'attuale governo e dunque una tempistica sospetta: "Forse ve ne siete accorti ora, ma il primo progetto di licenziamento risale al 2000, a quando ritrovai l’intervista a Paolo Borsellino . Come le dicevo, a licenziarmi ci provarono nel 2005 con Fallujah. Per non dire dell’incontro in autogrill tra Renzi e Mancini. Adesso ci riprovano, ovviamente...".

Oltre a criticare l'azienda per cui lavora, circostanza per certo non inedita, Ranucci mette in piazza i suoi patemi, le sue sofferenze. Si pensi alla descrizione del suo spettacolo diffusa su Facebook: "Diario di un trapezista racconta un Sigfrido segreto, un reporter che per realizzare le sue inchieste ha dovuto fare delle scelte repentine che talvolta hanno condizionato per sempre la sua vita. Ho maturato la convinzione che tutte le persone che ho incontrato nella mia vita hanno avuto un compito. Tutte si sono portate via un pezzo di me e mi hanno insegnato qualcosa, alcune anche a non essere come loro".