Attilio Romita, il bacio con Sarah che fa infuriare la compagna

09 dicembre 2022 a

a

a

Tra Attilio Romita e Sarah Altobello è scoppiata la passione. I due concorrenti del Grande Fratello vip, infatti, dopo giorni di confidenze e intimità si sono spinti oltre, baciandosi sotto gli occhi delle telecamere della casa. A far partire il bacio è stata Sarah che si è avvicinata mentre il giornalista era a letto e ha appoggiato le sue labbra sulla sua bocca per qualche istante. Insomma, non un bacio alla francese. Ma tanto è bastato per creare il caos.

"Con chi dovrai fare i conti": Cristina Scuccia, avvertimento inquietante

La cosa infatti non è sfuggita agli utenti di Twitter, che hanno postato il video del bacio e lo hanno commentato e condiviso, facendo il pieno di cuoricini e commenti. Il problema è che quanto accaduto è arrivato ovviamente anche alla compagna di Attilio Romita, Mimma Fusco, che non l’ha certa presa bene.

La Fusco ha visto il video e, sentendosi tradita dal suo compagno, peraltro pure in mondovisione, ha replicato furibonda. “Rispetto […] Inqualificabili […] Vomito […] Pochi giorni addietro eravamo una coppia che viveva serena con progetti e amore […]Evidentemente ha trovato la sua comfort zone", ha scritto la compagna di Romita nei commenti social, accompagnando la sua reazione con la faccina della nausea. Roba da vomito...