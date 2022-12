Ballando sospeso: finalissima a rischio? Tutta la verità

11 dicembre 2022 a

Ballando con le Stelle sospeso. Il programma di Rai1 condotto da Milly Carlucci ha dovuto e deve fare i conti con i Mondiali in Qatar. Dopo lo slittamento della prima semifinale, arriva un altro cambio: la puntata di sabato 10 dicembre di Ballando con le Stelle non andrà in onda. Il motivo? Il match tra Inghilterra e Francia.

Ecco allora che il prossimo appuntamento dovrebbe essere previsto per il 17 dicembre, serata in cui si assisterà ai ripescaggi. I cambiamenti di palinsesto hanno avuto effetti anche sulla finalissima. Quest'ultima nell'edizione 2022 sarà a ridosso della vigilia di Natale, ossia il 23 dicembre. Proprio i Mondiali hanno creato non pochi malumori in Rai.

Tra gli ultimi a ribellarsi c'è Fabio Fazio: "Questo Mondiale ci è estraneo. Perché non c’è l’estate, perché non c’è l’Italia e perché il Qatar è un Paese estraneo al nostro modo di essere, ai nostri principi, ai nostri valori democratici". Da qui la stoccata con cui il conduttore sembra lanciare un chiaro consiglio al pubblico: "Per quanto qualcuno si possa risentire, il fatto che l’Italia sia stata esclusa da questo Mondiale ci solleva se non altro dall’obbligo di seguirlo e di sicuro di appassionarcisi".