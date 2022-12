Veronica Peparini, cos'è successo con Maria De Filippi: la foto che spiega tutto

10 dicembre 2022 a

Cosa è successo davvero tra Maria De Filippi e Veronica Peparini? Nei mesi scorsi si era vociferato di una rottura tra le due dopo che la coreografa non è stata riconfermata come prof di ballo ad Amici, il talent show di Canale 5. Oggi, però, a dimostrare che non sia successo proprio nulla fra di loro è stata la stessa Peparini. Quest'ultima ha fatto sapere di aver preso parte all'ultima registrazione del programma, che andrà in onda domani, domenica 11 dicembre.

Veronica tornerà ad Amici non nel ruolo di insegnante, ma come giudice esterno della gara tra i ballerini della classe. Per comunicarlo ai suoi follower, la coreografa ha scritto un bel messaggio su Amici e su Maria De Filippi. Un messaggio pieno di emozione e tanto affetto ma anche tantissima riconoscenza verso la De Filippi. Insieme al messaggio c’è anche una foto di Veronica e Maria abbracciate. Si tratta probabilmente di uno scatto realizzato quando la Peparini è entrata in studio ad Amici per dare i voti agli allievi. Domani si vedrà tutto su Canale 5.

“Questa foto parla da sé - ha scritto la Peparini nella didascalia che accompagna l'immagine su Instagram -. Sono grata a lei per ogni cosa che mi ha permesso di vivere in questo programma! Dietro questo abbraccio ci sono per me 10 anni di collaborazione, affetto, stima, scoperta e insegnamento. Abbracciando lei mi sento di abbracciare tutte le persone che sono lì a collaborare”. Parlando del ritorno ad Amici, infine, ha rivelato: "Mi sono emozionata molto, è stato come tornare a casa vivendo un’emozione nuova! Grazie”.