Totti-Blasi, l'amica di Ilary vuota il sacco: "Colpita al punto che..."

11 dicembre 2022 a

a

a

Ilary Blasi ha cambiato vita. Ora i suoi occhi sono solo per Bastian. La nuova fiamma di Ilary infatti ha stravolto tutto. Secondo alcune indiscrezioni lei trascorrerebbe ogni momento libero con lui.

Totti impazzisce: chi spunta accanto a Ilary Blasi, è la fine | Guarda

E a rivelare retroscena sulla coppia è stata un'amica della Blasi che a Di Più ha raccontato quanto la coppia si affiatata ma anche quanto sia irritata la Blasi con Totti per non aver usato accortezza nel mostrarsi in pubblico con Noemi Bocchi: "Ilary ripete di aver passato con Bastian giornate divertenti e meravigliose. È molto presa da questo uomo che, a dispetto del suo aspetto da palestrato, mostra di avere un lato molto tenero, particolarmente affettuoso, doti che Ilary ha sempre ammesso di apprezzare molto", ha fatto sapere l'amica della Blasi.

Francesco Totti? "Mai stato così": le foto che fanno rosicare Ilary Blasi

Poi ha rivelato tutta la rabbia e l'ira della Blasi contro il "Pupone": "Si aspettava più discrezione, l’atteggiamento l’ha molto colpita al punto da spingerla alla fine a uscire allo scoperto anche lei con Bastian". Insomma a quanto pare il mostrarsi in pubblico con Bastian è stata una reazione alle mosse di Totti. In effetti l'ex capitano della Roma ha evitato l'ombra, sin da subito ha voluto mostrare la sua nuova compagna per mettere le cose in chiaro: con Ilary è finita davvero.