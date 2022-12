Ilary Blasi, la foto che fa impazzire Totti: chi spunta al suo fianco

05 dicembre 2022 a

a

a

Ilary Blasi ha passato il fine settimana lontana dal suo Bastian ma in compagnia della sua famiglia. Ma attenzione, perché insieme alla sorella Silvia, allo zio e ai parenti più stretti della showgirl è spuntatp anche il cugino di Francesco Totti che viene taggato nelle stories che la Blasi ha pubblicato sul suo profilo Instagram. Una presenza, quella di Angelo Marrozzini che ha lasciato tutti di sasso, ancor di più per il fatto che la separazione tra il Capitano e la conduttrice è piuttosto tormentata.

La Blasi è andata da nonna Marcella poi con la famiglia hanno pranzato in una osteria dove, appunto, c'era anche Angelo Marrozzini, cugino di Francesco Totti, considerato dal Pupone come un fratello. I due infatti andavano a scuola insieme e Angelo è stato anche il suo testimone di nozze nel 2005 quando l’ex capitano ha sposato Ilary.

Tutto per il rampollo tedesco? Come sorprendono Ilary Blasi il sabato mattina | Guarda

Evidentemente, in questa dolorosa separazione, Angelo è voluto rimanere vicino a Ilary Blasi. Peraltro, secondo quanto riporta il Corriere della Sera Marrozzini detiene il 5 per cento delle azioni dello Sporting Club Totti. Quindi Francesco Totti in questo momento avrebbe preso le distanze da lui perché si sente tradito non essendosi il cugino schierato dalla sua parte.