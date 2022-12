Ilary Blasi, clamorosa gaffe: la foto che la tradisce

08 dicembre 2022 a

a

a

Gaffe per Ilary Blasi su Instagram: la conduttrice è partita alla volta di St Moritz, come mostrato da lei stessa nelle sue stories. I suoi follower sono stati deliziati da video e foto di scorci innevati, dell'ingresso dell'hotel in cui passerà il weekend e della sua camera con vista panoramica sulle montagne. Per l'occasione, la Blasi avrebbe stretto un accordo con un partner commerciale, tant'è che nelle sue stories è comparsa la dicitura "suppliedby", ossia "fornito da" (obbligatoria per legge per i contenuti sponsorizzati).

Nel segnalare ai followers questa partnership, la conduttrice ha commesso un errore che in pochi hanno notato. Nella story in cui mostra la stanza che le farà da rifugio per i giorni in Svizzera, infatti, la Blasi non ha scritto solo #suppliedby. "Spesso questi contenuti - come spiega Leggo - vengono concordati con un social media manager o con il partner commerciale in questione, che fornisce indicazioni su cosa mostrare o cosa scrivere".

E così a un occhio attento non è sfuggito che nella story pubblicata da Ilary c'è un elemento di troppo, che forse tradisce un "copia e incolla" da un messaggio di indicazioni ricevuto per la pubblicazione: tra i tag e gli hashtag, c'è scritto in maiuscolo un "GEOTAG St. Moritz". "Qui il partner le stava probabilmente indicando di taggare la località che la ospita, ma nella fretta a Ilary deve essere sfuggito", ha spiegato ancora Leggo.