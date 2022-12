Domenica In, la famiglia Bocelli da Mara Venier: volano insulti. Cosa è successo

11 dicembre 2022 a

Non è affatto piaciuta ai telespettatori l'ospitata della famiglia Bocelli da Mara Venier a Domenica in, su Rai uno, nella puntata di oggi 11 dicembre. Il cantante si è presentato in studio con i figli Matteo e Virginia. Oltre un’ora di intervista che ha "stomacato" il pubblico a casa. Sui social infatti è scoppiata la polemica e sono volati insulti e critiche feroci. Il "blocco" dedicato ai Bocelli è stato definito troppo "marchettaro". Era invece molto soddisfatta la padrona di casa che ha ringraziato calorosamente i suoi ospiti: "Credo sia stata una prima parte magica, un abbraccio e un ringraziamento alla famiglia Bocelli".

Ma su Twitter si è infiammato il dibattito tra chi invocava di far entrare subito la ironica e brillante Drusilla Foer, che era tra gli ospiti della puntata, chi riteneva l'intervista una promozione fuori luogo. "Quando termina questo marchettone?", ha scritto uno. "Non ce l’ho fatta, è talmente grande il senso di nausea nel vedere Bocelli e famiglia che ho dovuto cambiare canale per non vomitare", ha aggiunto un altro. "Non tollero l’assurdità che i figli per forza devono fare ciò che fa il genitore (che gli apre tutte le porte)". E ancora: "E basta che noia"; "Mi dispiace, famiglia Bocelli, ma non state arrivando come vorreste. C’è qualcosa che sa di forzato e finto. Troppo stucchevole"; "Secondo me si sono fatti tutti, autori regia, ma tutti. Ma fate entrare Drusilla e non rompete il ca**o a chi paga il canone".