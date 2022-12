Chiara Ferragni, il cerotto sul braccio? "Ora posso parlare"

12 dicembre 2022 a

a

a

"Visto che ho avuto il risultato ve ne posso parlare...": Chiara Ferragni mette fine al mistero sul cerotto che ha sul braccio da due settimane. Di recente i fan non hanno potuto fare a meno di notare la medicazione sul braccio sinistro dell'influencer. Anche perché lei stessa non ha fatto nulla per nasconderla. Nelle ultime foto pubblicate sui social la si vede spesso con abiti senza maniche. Ecco perché è stato difficile non notare il cerotto.

"Le stelline sul seno della Ferragni": Lady Soumahoro, frase choc della De Gregorio

Dopo giorni di domande da parte dei suoi follower, oggi l'imprenditrice digitale ha deciso di rispondere e chiarire ogni dubbio con un video su TikTok. "Una volta all'anno, adesso una volta ogni sei mesi, faccio una visita completa dei nei perché ho familiarità con i tumori della pelle, come melanomi... per questo motivo li controllo spesso", ha spiegato la Ferragni. Che poi è entrata nel dettaglio: "Durante un recente controllo è risultato che un neo che avevo sul braccio era diverso e per questo i medici hanno deciso di rimuoverlo". Questo il motivo del cerotto sul braccio.

La Ferragni poi ha voluto rassicurare i fan sul suo stato di salute: "Per fortuna è arrivato il risultato dell'estologico ed è tutto ok". Infine l'invito ai suoi follower a sottoporsi ai controlli: "Questo per dirvi di controllare sempre i nei perché sono veramente fra i tumori peggiori. Però, facendo spesso visite, sono anche quelli più facili da trovare e da tenere sotto controllo".