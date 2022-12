Maria De Filippi mai vista: "E sti ca***", chi mette ko nel suo studio

13 dicembre 2022 a

Maria De Filippi contro Pinuccia Della Giovanna. Accade a Uomini e Donne su Canale 5. Qui Alessandro Rausa si lamenta dell’atteggiamento opprimente della dama di Vigevano. "Tu però non gli vuoi bene se fai così", cerca di farla ragionare la conduttrice. Ma non c'è nulla da fare, Pinuccia continua ad accusare Alessandro di averla illusa. E alle critiche sui suoi comportamenti, replica: "Lo sai perché? Perché ti voglio bene". Parole che scatenano la De Filippi che implode in un: "E sti ca..i!". Inutile dire che l'esclamazione lascia spazio ad applausi e standing ovation. "Dai mi voglio proprio mettere a saltare, finalmente!", interviene Tina Cipollari da sempre "nemica" di Pinuccia.

Quest'ultima però non la prende bene e inizia a piangere. "Chi se ne frega che piangi, strega! Sono lacrime finte! Sono lacrime di una vigliacca", prosegue la Cipollari mentre Gianni Sperti tenta di dare un consiglio ad Alessandro: "Devi chiudere completamente e non sentirla più". Non tanto diverso il parere della conduttrice: "Penso che Tina abbia detto parole a te e anche tu a lei. A te non fa bene partecipare a questa trasmissione".

A tentare di riportare la calma in studio ci pensa proprio Alessandro: "Mi dispiace, io le voglio bene come un’amica. Anche per telefono parliamo parliamo, ma non ci capiamo. Di quello che io ho detto ora tu non hai sentito niente. Voglio avere la mia libertà. Se io voglio ballare con Roberta o Cristina, non ti devi mettere in mezzo. Io prima ballavo con Michela, perché ti sei messa in mezzo? Non puoi essere possessiva con me, ti sei presa la mia libertà. Non va bene assolutamente. Vedi che ci rimane male? A me dispiace".