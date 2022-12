Aurora Ramazzotti, "la fase in cui ho deciso di distruggermi le..."

16 dicembre 2022 a

"Sembravo sempre triste": Aurora Ramazzotti svela un dettaglio del suo passato nelle sue storie Instagram. "A casa della nonna c'è questa gigantografia che mi ricorderà per sempre di quella fase in cui ho deciso di distruggermi le sopracciglia", ha scritto ironicamente l'influencer. Nel quadro in questione, che lei stessa ha poi provveduto a pubblicare sui Instagram, ci sono lei e la mamma, Michelle Hunziker, abbracciate.

In quel periodo, quando aveva 16 anni, la forma delle sopracciglia, molto sottili e con una piega verso il basso, le avrebbe donato un'espressione triste il più delle volte. Ed è lei stessa ad ammetterlo con l'ironia che spesso la contraddistingue. I fan e seguaci della Ramazzotti sono ormai abituati alla sua simpatia. La figlia di Eros e Michelle, tra l'altro, è solita condividere con i suoi follower su Instagram frammenti di vita quotidiana.

La foto cui fa riferimento si troverebbe a casa della nonna Ineke, mamma di Michelle, con la quale la Ramazzotti avrebbe un bel rapporto. Non lo ha mai nascosto, tant'è che spesso le due si fanno vedere insieme sui social. Adesso Aurora aspetta il suo primo bambino dal compagno Goffredo Cerza e spesso posta il suo pancione con accanto meme davvero esilaranti.