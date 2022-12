Aurora Ramazzotti, addio Italia: ecco dove partorirà

08 dicembre 2022 a

Aurora Ramazzotti presto mamma. La figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti è al sesto mese di gravidanza. Così, assieme a mamma, compagno e sorelline, ha fatto un sopralluogo nella clinica dove partorirà. La nascita del primogenito sarà intorno a marzo/aprile nella clinica Sant'Anna di Sorengo, in Svizzera. Qui è nata la stessa Aurora ma anche diversi figli vip. Tra questi i cinque figli di Barbara Berlusconi.

D'altronde la location è a dir poco da sogno: sorge su una collina circondata dal verde, che si affaccia sul lago di Lugano. Per di più garantisce tranquillità e riservatezza. A immortalare la visita ci pensa Chi che mostra la 26enne in compagnia di mamma Michelle, del compagno e futuro padre Goffredo Cerza e delle due sorelline Sole e Celeste.

"Che giornata ricca di emozioni! Lei è la mia bebè! Come fa a fare un bebè la mia bebè?! La vita è meravigliosa!", ha commentato la Hunziker la notizia della gravidanza della primogenita. Altrettanto emozionante il messaggio di papà Eros. Dal palco dell’Arena di Verona dove stava tenendo un concerto e dove tra il pubblico c’era proprio Aurora, Ramazzotti ha detto: "Mi fai diventare nonno. Lo voglio sul palco con me, che sia maschio o che sia femmina. L’importante è che stia bene e venga in un mondo migliore. Grazie Aury, ti amo".