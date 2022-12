Michelle Hunziker nuda allo specchio: la foto senza censura

15 dicembre 2022 a

Una Michelle Hunziker senza censura (ma con tanta auto-ironia) infiamma Instagram con una story ad altissimo tasso erotico. La showgirl svizzera ma ormai italiana d'adozione si scatta un selfie allo specchio in totale deshabillé. Nuda come mamma l'ha fatta (benissimo), coperta solo da un paio di striminziti slip neri e un paio di piastre sul seno.

"Come vedete le ragazze sono sempre protette", ha scherzato la 45enne conduttrice di Striscia la notizia, Michelle Impossible e All together now alludendo al suo seno. Le placche sono una protezione da colpi e urti per le donne sportive: nello specifico, l'ex moglie di Eros Ramazzotti e Tomaso Trussardi stava per allenarsi in una delle sue discipline preferite, il karate.

In ogni caso, la forma fisica della Hunziker (che Aurora tra qualche mese renderà per la prima volta nonna...) appare sensazionale, roba quasi miracolosa. Basta scorrere i video e le foto pubblicate sempre su Instagram per averne una prova. Pochi giorni fa, Michelle si mostrava statuaria a bordo piscina in bikini azzurro, pronta per una "transizione" natalizia. E a novembre, in un altro video divertente, si mostrava proprio in tenuta da karateka, scattante e super-allenata.

Apoteosi a ottobre, quando posò in completino ginnico, top e nero e slip. "Quando mi chiedono oggi qual’è il mio più grande sogno a parte il lavoro? Io rispondo: vivere il più a lungo possibile in salute! - scriveva - Forte, presente, lucida e piena di obbiettivi da realizzare. Per fare questo bisogna allenare corpo, mente e spirito…voglio essere un giorno una di quelle vecchiette di cui vediamo i video virali che ballano in mezzo alla strada, le quali agguantano ancora la vita, quelle che vedi con gli occhi accesi perché vivono nel presente e non nel passato".