Aurora Ramazzotti, le foto della sua umile casetta: "E in camera da letto..."

Aurora Ramazzotti mostra la sua casa. E sui social arrivano le prime immagini. Per la figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker 26 candeline, ma ha dovuto fare i conti con un compleanno da dimenticare a causa dell'influenza. Poi, non appena ha ritrovato le forze, si è rimessa in moto per mostrare ai followers la sua casa dove si è trasferita da poco insieme al compagno e futuro Goffredo Cerza (la doppia è in dolce attesa). «Festeggerai con due cuori che battono in te», scrive Michelle Hunziker. E lei dice: «Meno male che avevo deciso di non festeggiare... Pancione esagerato... tra due mesi mi portano in giro con la carriola».

Aurora Ramazzotti non perde la verve comica. Poi mostra ai followers un piccolo albero di Natale. E dice: «Gentilmente offerto da mia suocera, grazie Franci». Tra pochi mesi diventerà mamma. Una grande emozione per Eros e per la figlia di Michelle. La sua gravidanza è stata segreta fino a quando il settimanale Chi non ha svelato i primi dettagli. Un vero scoop che ad agosto ha lanciato Alfonso Signorini, sempre ben informato sui fatti di gossip. Aurora, grazie a Goffredo, ha trovato l'amore spazzando via ogni spifferata. La loro è una storia solida, matura.

Sono due persone che si amano e lo fanno, da mesi, alla luce del sole senza rincorrere i flash dei fotografi. Sui social, poi, Aurora aggiorna i suoi followers su quello che accade ogni giorno. Insomma, sta facendo vivere la sua vita anche a chi la segue su Instagram ed il conto alla rovescia è iniziato. Quando diventerà mamma? Presto.