Francesca Ferragni, bikini pazzesco: "Sorelle sempre seminude"

Haters sempre in agguato anche con Francesca Ferragni. Purtroppo. La sorella di Chiara Ferragni deve fare i conti con i leoni da tastiera. «Cosa devi dimostrare? Che hai un bel fisico dopo il parto?», dice. La sorella della Ferragni si fa immortalare mentre è in vasca: un po' di relax, che non guasta mai. Da poco è diventata mamma di Edoardo ed appare in grande forma, ma per alcuni haters le cose sono diverse.

Perché gli haters la attaccano? Per un motivo: lei è accusata di ostentare una forma perfetta diversamente da molte neo mamme, che invece devono fare i conti con qualche chilo in più. "Cosa devi dimostrare? Che hai un bel fisico dopo il parto? E quindi?", dice ancora un utente.

Poi arriva un altro che rincara la dose: "Non capisco questa smania delle sorelle Ferragni di farsi fotografare sempre seminude". Ma arriva anche chi dice: "I soldi non fanno la felicità".

Intanto, Chiara Ferragni si prepara per il nuovo impegno a Sanremo al fianco di Amadeus. La Ferragni sarà conduttrice del Festival e la notizia, che ha fatto subito il giro della Rete, piace a tanti appassionati di musica italiana perché la moglie di Fedez mette tutti d'accordo. Influencer, ma anche imprenditrice di grido, apprezzata in tutto il mondo. Per i Ferragnez si sta per chiudere un anno difficile, impegnativo. Prima dell'estate Fedez ha scoperto di avere un tumore ed è stato operato d'urgenza. Per fortuna tutto è andato bene, ma si tratta comunque di un momento che ha sconvolto la loro vita e quella di milioni di fan.