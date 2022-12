Ballando, Carlucci devastata: "Pensavo ce l'avrebbe fatta"

18 dicembre 2022 a

a

a

Non solo varietà, ballo e intrattenimento. A Ballando con le Stelle c'è spazio anche per la commozione, per il dolore. E questi ultimi giorni sono stati pieni di dolore: si pensi infatti alla scomparsa prima di Sinisa Mihajlovic e di Mario Sconcerti poi, due lutti che fanno male al mondo dello sport e non solo. E ovviamente questi lutti arrivano anche al programma di Rai 1 condotto da Milly Carlucci nella serata di sabato 17 dicembre.

Infatti dopo la finale del torneo "Balla con te", insomma a ridosso del via ufficiale alla gara, ecco che la Carlucci si è spostata al fianco della giuria e, con voce quasi rotta dal pianto, ha affermato: "Su questa pista si sono esibiti tanti personaggi, e alcuni di questi ci hanno lasciato un ricordo che è diventato ancora più toccante nelle circostanze della terribile cronaca contemporanea". Sul maxischermo, ecco apparire la foto di Mihajlovic, che partecipò a Ballando. Subito, un lungo e caloroso applauso per l'ex allenatore del Bologna.

"Non ce la faccio, il respiro...": Ballando, dramma-Paola Barale

"Eravamo tutti convinti che Sinisa Mihajlovic ce l'avrebbe fatta", ha sussurrato Milly Carlucci. Forte la commozione tra pubblico, giurati e platea dell'auditorium del Foro Italico. "Un grande campione di generosità, un campione sportivo, un campione di tutto perché era veramente un uomo straordinario", ha concluso la Carlucci il suo sentito omaggio a Mihajlovic.