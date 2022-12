Mario Sconcerti, rissa Antinelli-Paola Ferrari: "Sono disgustato", "Stai zitto"

18 dicembre 2022 a

Volano stracci in Rai. Accuse e polemiche pesantissime. Il tutto sull'asse che unisce, o meglio divide, Paola Ferrari e Alessandro Antinelli. Tutto sorge per un video postato su Instagram dalla Ferrari, che con Viale Mazzini ha da tempo il dente avvelenato. Nel video, la conduttrice e giornalista sportiva afferma: "Mi è stata vicino fino a quindici giorni fa quando mi diceva: Non ti arrabbiare se ti hanno esclusa dai mondiali. Poi il resto non lo posso dire perché non sarebbe carino nei confronti di chi li fa...".

Parole che non sono affatto andate giù, eufemismo, ad Alessandro Antinelli, altro giornalista di spicco della redazione sportiva Rai. Su Twitter, infatti, ha picchiato durissimo: "C'è chi riesce a strumentalizzare anche la morte di Mario Sconcerti per i suoi biechi interessi. Sono disgustato". E la Ferrari, a sua volta, ha replicato a brutto muso: "Stai zitto che è meglio".

Finita? Nemmeno per idea. Antinelli infatti è scatenato: "Parlo quanto e quando voglio. Gli ordini dalli dentro casa tua e lascia riposare in pace Mario". E ancora, la Ferrari: "Mario era amico mio e non certo tuo. E quindi ti ripeto ancora una volta stai zitto che è meglio". Una rissa brutale, scomposta. Una rissa nel momento e sull'episodio più sbagliato che si potesse immaginare.