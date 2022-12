Ballando, arriva la nonna? Selvaggia Lucarelli: "Allora c'è un parente..."

18 dicembre 2022 a

a

a

Durante la prima delle due finali, ieri a Ballando con le stelle è arrivata anche la nonna di Alessandro Egger per un ballo a sorpresa. Una situazione che ha colpito molti, visto che quest'anno ha tenuto banco per parecchio tempo la storia sulla presunta lite di Alessandro con tutta la sua famiglia. Sua madre Cristina Egger, in particolare, ha chiesto aiuto a Fanpage.it per smontare le tesi di suo figlio e ribadire che la famiglia non lo ha mai allontanato.

"Robottino, orsacchiotto, senz'anima...": la furia di Selvaggia Lucarelli su Rai 1

Proprio per questo, la partecipazione della nonna di Alessandro alla serata ha rappresentato una sorte di pace fatta. A commentare la sorpresa è stata anche Selvaggia Lucarelli, giurata del programma, che ironicamente ha detto: "C'è un parente a cui vuoi bene, allora". Subito dopo c'è stato un po' di imbarazzo sia da parte della nonna sia da parte di Alessandro. "Io ho quattro nipoti - ha detto la nonna - lui è il primo".

"Non riesco a metabolizzare": lutto e crollo in diretta tv, lo strazio di Ivan Zazzaroni

A Fanpage.it, invece, Cristina Egger si è sfogata attaccando la produzione di Ballando con le stelle: "Gli italiani non hanno capito un benemerito ciccio di quello che è Alessandro. Me li sento che dicono: 'Ah poverino, chissà che madre'. Io ho tre figli, e mi creda, nessuno è abbandonato. È uscito di casa, questo è vero, ma a 19 anni. È vero che ha iniziato la sua vita e si è fatto da solo. Non lo abbiamo mai raccomandato, anzi non abbiamo mai appoggiato la sua carriera nel mondo dello spettacolo e della moda, visto che mio marito è un ingegnere e ha sempre cercato di portarlo verso un lavoro più concreto. Gli abbiamo sempre detto che la bellezza, a un certo punto, passa. Ciononostante, non è mai stato ostacolato".