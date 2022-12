Domenica In, il video di Mihajlovic: crollo per Mara Venier

18 dicembre 2022 a

Anche la famiglia di Domenica In, il programma condotto da Mara Venier su Rai 1, ha voluto dire addio a Sinisa Mihajlovic, l'ex calciatore e allenatore morto lo scorso 16 dicembre all'età di 53 anni a causa di una leucemia. La conduttrice gli ha mandato un ultimo saluto e lo ha fatto a modo suo. Durante la puntata andata in onda oggi, domenica 18 dicembre, la presentatrice è apparsa visibilmente commossa nel ricordare il calciatore.

Per commemorare il 53enne, la regia di Domenica In ha realizzato un video inedito, che è stato mandato in onda prima di iniziare con l'appuntamento settimanale. Nel dare l'ultimo saluto a Mihajlovic, la Venier ha voluto mandare un caloroso abbraccio alla moglie Arianna e ai sei figli della coppia: "Un abbraccio a tutta la famiglia di Sinisa, era un nostro amico, un grande uomo e un grande sportivo", ha commentato la conduttrice visibilmente commossa.

Poi è partito l'omaggio speciale con un video toccante che è stato mostrato ai telespettatori: un insieme di interviste che Mara aveva fatto in precedenza allo sportivo, considerato da tutti un grande amico. Anche Eros Ramazzotti, entrato in studio per un'intervista, ha voluto mandare un ultimo saluto all'amico Sinisa.