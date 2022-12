Ballando, la profezia della Lucarelli: "Tolti dal ca**0"

18 dicembre 2022 a

a

a

Selvaggia Lucarelli continua a regalare dei retroscena interessanti sulla puntata di Ballando con le Stelle andata in onda ieri sera su Rai 1. Alla fine ad essere ripescata è stata Luisella Costamagna. Nulla da fare per Lorenzo Biagiarelli, fidanzato della Lucarelli ma anche concorrente del talent. Un esito scontato secondo la giurata del programma, che a quanto pare aveva predetto quello che poi è effettivamente successo in puntata.

Arriva la nonna? Selvaggia: "Allora c'è un parente...": veleno a Ballando

Per dare prova delle sue capacità di veggente, la giornalista ha pubblicato una chat nelle sue storie Instagram. Si tratta di messaggi scambiati con un amico pochi minuti prima dell’inizio della finale di Ballando. Le "profezie" della Lucarelli si sono magicamente avverate tutte: "Non esce nessuno, rientra Costamagna, saranno tutti carini con Lorenzo perché tanto se lo sono tolti dal ca**o", srive la Lucarelli in chat.

"Robottino, orsacchiotto, senz'anima...": la furia di Selvaggia Lucarelli su Rai 1

In un'altra storia, poi, la Lucarelli ha voluto dire la sua sull’atteggiamento generale riservato al suo compagno. “Comunque – si legge – siamo davvero diversi, io ieri al posto suo tiravo fuori il lanciafiamme e me ne andavo via facendomi spazio tra la cenere. Lorenzo Biagiarelli sei Gesù". Già in puntata, comunque, la Lucarelli aveva detto la sua: "Io sono una precisa e mi sono segnata le cose che sono state dette su di lui e nemmeno tutte. Gli è stato detto: presuntuoso, scattoso, succube, freddo senza anima, fidanzato di, che non comunica, senza contenuti che dovrebbe imparare dai contenuti di altri, robottino, uno che prende i voti grazie ai miei follower, orsacchiotto, ragazzotto. Ci mancava solo la rapina a mano armata".