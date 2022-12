Robert De Niro, attimi di terrore: sotto l'albero di Natale nella sua villa...

20 dicembre 2022 a

Paura per Robert De Niro: una donna avrebbe fatto irruzione in casa sua e sarebbe stata beccata dalla polizia mentre tentava di fare una rapina. La donna, in particolare, avrebbe cercato di rubare i regali sotto l'albero di Natale nella casa del noto attore americano. Alla fine comunque sarebbe stata arrestata. La donna si chiama Shanice Aviles e ha 30 anni.

Pare, insomma, che la rapinatrice stesse facendo piazza pulita sotto l'albero di Natale di De Niro quando è stata fermata dai poliziotti, che l'hanno vista e seguita nel salotto dell'attore. La donna si sarebbe introdotta nella townhouse della 65/a strada dove De Niro abita temporaneamente. Pare però che l'attore stesse dormendo quando gli agenti hanno seguito la donna, beccandola in salotto "mentre cercava di rimuovere oggetti". La star di "Taxi Driver" e "Toro Scatenato", invece, sarebbe scesa dal piano di sopra in vestaglia solo dopo aver sentito dei rumori sospetti provenienti dal piano di sotto.

De Niro si è diviso l'anno scorso dalla moglie Grace Hightower. In casa con lui al momento del furto c'era la figlia di 11 anni. La donna fermata dalla polizia sarebbe già nota alle forze dell'ordine per aver effettuato altre rapine in passato.