Anna Oxa gela la moglie di Amadeus: "In causa con la Rai", clamoroso a Sanremo

Sanremo 2023 non è ancora iniziato, eppure non mancano le polemiche. Non sorprende affatto che grande protagonista, in questo senso, sia Anna Oxa. La sua partecipazione è stata una vera sorpresa, un colpaccio di Amadeus: nessuno si aspettava di vederla in gara, dato che ha una causa aperta con la Rai per un incidente avvenuto a Ballando con le stelle. Praticamente la cantante ha intenzione di esibirsi e basta: in Rai lo hanno capito subito da cosa è successo con Giovanna Civitillo.

La moglie di Amadeus ha provato a fermarla per un’intervista con La vita in diretta, ma Anna Oxa ha tirato dritto e non ha accennato a un sorriso o a un saluto. “Ti posso fare una domandina veloce? No, non gliela possiamo fare. Ci riproveremo un’altra volta allora”, ha commentato la Civitillo. Successivamente è arrivata la precisazione della Oxa: “Non doveva rilasciare interviste, è stata a Sanremo per cose già stabilite (presentare il titolo del brano, per fare una foto), tutto questo a titolo gratuito. Il resto è tendenzioso perché lo sanno tutti, che a differenza di altri artisti che non sono in causa con la Rai non avrebbe potuto avere la libertà di rispondere”.

“Pertanto si è scelto di evitare - si legge nel lungo post pubblicato su Facebook - sapendo che in Rai c’è una parte non favorevole. Anna Oxa da sempre è attaccata da una parte di stampa diffamatrice che strumentalizza qualsiasi cosa facendo violenza ai diritti umani, ledendo la dignità, l’onore e la reputazione della persona. La cosa peggiore è quando attribuiscono alla signora Oxa i propri pensieri con le proprie alterazioni. L’immagine scelta per il programma di Matano è già tutto dire. È normale che qualcuno stia subendo la presenza di Anna Oxa in Rai. Vi invito a non farvi intossicare da quella che da sempre è disinformazione/diffamazione nei confronti di una donna molto invidiata”.