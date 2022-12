Lecciso, la figlia si sposa in Africa? E Al Bano... indiscrezioni clamorose

21 dicembre 2022 a

Fiori d'arancio in casa Lecciso. La figlia di Loredana Lecciso, Brigitta Cazzato, si sposa. La 28enne, nata dalla relazione tra la showgirl e l’imprenditore televisivo Fabio Cazzato, convolerà a nozze in Africa dove ha invitato tutta la famiglia. Brigitta, infatti, si è dedicata per anni al volontariato nel Paese, dove da bambina ha trascorso gran parte delle sue vacanze. I nonni paterni possiedono una casa a Watamu. Poi nel 2021 l’incontro con il futuro marito Jan, per metà iraniano e per metà tedesco che in Kenya gestisce un hotel e un locale.

Nonostante da tempo la primogenita della Lecciso viva in Africa dove segue un brand di abbigliamento, Brigitta non dimentica le proprie origini: il primo matrimonio, quello con rito civile, sarà celebrato a Lecce. Il secondo - secondo quanto riportato dal settimanale Nuovo - sulle spiagge africane. Tra gli invitati non mancheranno Jasmine e Albano Junior, i figli di Albano e Loredana Lecciso. Ci saranno inoltre Cristel e Romina Carrisi, nate dal matrimonio tra il cantante pugliese e Romina Power.

Tra le tre i rapporti sono solidissimi. Brigitta, Cristel e Romina frequentavano la stessa scuola e proprio fuori l’istituto c’è stato il primo incontro tra Loredana Lecciso e il cantante. Galeotta un'intervista. Da quel giorno la coppia è inseparabile, al punto che Al Bano volerà in Africa per le nozze della Cazzato. "Lui - ammette Brigitta - non è un grande amante del Kenya, ma sarà con noi. Quando gli ho presentato Jan a Cellino era entusiasta, una reazione che mi ha stupito perché Al Bano non è uno che si sbilancia spesso. Per me è stato davvero importante vedere come hanno accolto il mio fidanzato. Lui piace proprio a tutti".