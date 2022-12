Sanremo, Amadeus pesca dal Tg1: chi porta sul palco dell'Ariston

21 dicembre 2022 a

Manca ancora un mese e mezzo all’inizio del Festival di Sanremo 2023, ma l’attesa è già altissima. Merito di Amadeus, che ha annunciato un cast stellare: i big sono davvero tali e lo spettacolo sarà assicurato sul palco del teatro dell’Ariston. Restano però da inserire ancora alcuni tasselli per completare il puzzle: ci riferiamo alle spalle che supporteranno il padrone di casa nel corso della settimana sanremese.

Il primo nome annunciato è stato quello di Chiara Ferragni, alla prima vera grande occasione in televisione: spetterà a lei il compito di aprire e chiudere il prossimo Festival. Una responsabilità non di poco conto, con l’imprenditrice digitale che sicuramente si starà preparando a dovere per non sfigurare dinanzi all’Italia intera. Il secondo nome ufficializzato è stato quello di Francesca Fagnani, che con le sue “Belve” ha acquisito parecchia notorietà negli ultimi tempi. Adesso circolano indiscrezioni sul terzo nome, che dovrebbe essere pescato “in casa”.

Si tratta di Giorgia Cardinaletti, che potrebbe ripercorrere le orme delle colleghe Laura Chimenti e Emma D’Aquino, giornaliste del Tg1 che erano state scelte per Sanremo 2020. L’indiscrezione arriva da Pipol, che su Instagram ha parlato di “scelta molto aziendalista”. Non resta che attendere e vedere se Amadeus confermerà o smentirà questa notizia che riguarda la Cardinaletti.